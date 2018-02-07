Aatıf: Beşiktaş'ı yenebiliriz

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yenip yarı finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

Giresunspor'un güçlü bir rakip olduğunu söyleyen Aatif, ''Karşımızda iyi bir rakip gördük, bizim için zor olduğunu söyleyebilirim. Kupa bizim için önemli bir hedef'' sözlerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'I YENEBİLİRİZ

Yarı finalde karşılaşacakları Beşiktaş eşleşmesi hakkında da konuşan Aatif Chahechouhe, ''Yarı finale geldiğinizde karşınızda büyük bir takım bulursunuz. Bu kupayı kazanmak için, büyük takımları elemeniz gerekiyor. Beşiktaş ile oynayacağız, içeride ve dışarıda kazanacak kapasitemiz var'' dedi.

BAŞAKŞEHİR MAÇI FİNAL GİBİ

Süper Lig'de oynayacakları kritik Medipol Başakşehir maçını da değerlendiren Faslı futbolcu, ''Bizim beraberlikle ayrıldığımız maçın ardından rakiplerimiz de puan kaybettiler. Başakşehir maçında şansımızı iyi değerlendirmek istiyoruz. Başakşehir deplasmanından galibiyetle ayrılacak kapasitemiz var. Final oynuyormuşuz gibi her şeyimizi sergileyeceğiz'' şeklinde konuştu.