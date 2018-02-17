Aatıf: Beşiktaş'ı yenebiliriz

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçın ardından Aatıf kısa bir değerlendirme yaptı.

Aatıf karşılaşmanın ardından yenilmezlik serilerinin devam etmesinin önemli olduğunu söylerken, haftaya oynanacak Beşiktaş maçı hakkında da konuştu.

BEŞİKTAŞ'I YENEBİLİRİZ

Aatıf'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

''Zordu bizim için. Geçtiğimiz hafta harika bir maç çıkardık Başakşehir karşısında. O galibiyetin onayı niteliğinde bir maça çıkıyorduk. Geçtiğimiz haftaya göre biraz daha az diyebileceğimiz bir performans sergiledik. Uzun süredir kaybetmiyoruz ve bu akşam bunun devam etmesi önemliydi.

Uzun süredir yenilgi yaşamıyoruz. Gelecke haftaki maç da buna dahil. Beşiktaş maçı zorlu bir atmosferde geçecek. Ama oradan iyi bir sonuçla dönebilecek kapasitemiz var. Beşiktaş'ı yenebiliriz. Geçtiğimiz hafta saha içindeki duruşumuzu tekrar edersek, başarılı bir şekilde döneceğimize inanıyorum. Bizim oradan istediğimiz sonuçla dönmek için hem kapasitemiz, hem kalitemiz var.''