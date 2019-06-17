Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve ikinci yarıda Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif Chahechouhe, sözleşmesinin sona ermesinin ardından seçimini yaptı.

Aatif Chahechouhe, Antalyaspor'da - VİDEO

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Antalyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aatif Chahechouhe'yu transfer ettiğini duyurdu. 32 yaşındaki Aatıf, Akdeniz temsilcisiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.