Aatıf Chahechouhe: Ayrılmayı düşünmek bile istemiyorum

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan şehrinde devam eden Fenerbahçe'de, tecrübeli futbolcu Aatif Chahechouhe sabah antrenmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ÇOK MUTLUYUM

İsmi birçok kulüple anılan ve takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Aatif, "İsteniliyor olmak mutluluk verici ama Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi ilişkileri içindeyiz. Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmek bile istemiyorum. Ben bir şey söylemiyorum, başkaları konuşuyor. Fenerbahçe'nin futbolcusu olmaktan dolayı çok gururluyum" diye konuştu.