Aatıf Chahechouhe Ç.Rizespor'da

Fenerbahçe, daha önce kadro dışı bırakılıp Ersun Yanal'ın gelmesiyle yeniden takıma dönen Aatıf'ı Rizespor'a kiraladı.

SEZON SONUNA KADAR RİZE'DE

Faslı futbolcu sezon sonuna kadar Rizespor forması giyecek. Fenerbahçe'yle sözleşmesi de sezon sonunda bitecek olan Aatıf, göstereceği performansla ya takımda kalacak ya da yeni anlaşma imzalanmadan serbest bırakılacak.

Rizespor transferi resmi sitesinden duyurdu.

Ali Koç'a da teşekkür edilen açıklama şu şekilde: "Çaykur Rizespor’umuz Fenerbahçe’de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı. Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a teşekkür ederiz"