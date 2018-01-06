Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarının hazırlıklarına başladı.
Çalışmalarını Antalya'da sürdüren sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar, kamp öncesi hacamat yaptırdı.
Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı - İZLE
HACAMATIN FAYDALARI
Birçok hastalığa deva olduğu söylenen hacamatın bazı faydaları:
*Baş ağrısı, yarım baş ağrısı ve sinuzit
*Tembellik, uyku fazlalığı
*Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı
*Prostat ve cinsel zayıflık
*Sırt ağrısı, bel ağrısı (lumbago), diz ağrısı, yanlarda uyuşukluk
*Hormon bozukluğu