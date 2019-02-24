Aatıf Ç.Rizespor'da kendini buldu

Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısında kadrosunda düşünmediği Aatif Chahechouhe ve Ozan Tufan, yükselen grafikleriyle dikkat çekiyor.

Aatif Chahechouhe, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımın vazgeçilmezlerindendi. Ancak bu sezon istediği kadar süre alamayan futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Ç.Rizespor'a gönderildi.

AATIF Ç.RİZESPOR'U SIRTLIYOR

Karadeniz ekibinde taraftarın sevgisiyle karşılaşan Aatıf, teknik heyetin de kendisine kaptanlık görevi verilmesinin ardından, takımın lideri oldu. Özellikle son 2 haftada takımını taşıyan Faslı futbolcu, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

OZAN ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu.

Milli futbolcu, Sergen Yalçın'ın kendisine gösterdiği özel ilgi ile çıkışa geçti ve eski günlerine göz kırptı.