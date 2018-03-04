Aatıf: Dönüş çok zor görünüyordu.

Fenerbahçe'nin Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Aatif Chahechouhe kısa bir değerlendirme yaptı.

GERİ DÖNMEK ZORDU

Aatif Chahechouhe yaptığı açıklamada, rakiplerinin direnç gösterdiğini ve üçüncü golden sonra işlerin zorlaştığını söyledi.

Aatıf'ın açıklamaları şu şeklide:

''Böyle maçlardan sonra konuşmak zordur. Neden bu akşam kazanamadık? Bize çok fazla zorluk çıkaran bir rakip vardı. Skoru elden ettiklerinden sonra dönüş çok zor görünüyordu. 2-1'i yakaladık ama üçüncü gol direncimizi net bir şekilde kırdı diyebilirim. Önümüzdeki maçlarda her şeyi yapacağız. Hala bir şeyler başarabilecek.''kapasitemiz var.''