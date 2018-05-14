Fenerbahçe'nin Karabükspor'u 7-0 mağlup ettiği maçın ardından Aatif açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Şampiyon olacaklarını düşündüğünü belirten Aatif, "Şampiyon olacağımıza inanıyoruz, futbolda her şey mümkündür. Erken gol bularak oyunun kilidini açtık. İyi bir skor aldık. Önümüzdeki hafta belki bir hata yapacaklar ve ellerindeki ipi bize bırakacaklar. Umarım haftaya maçlar istediğimiz gibi biter" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM"

Küme düşen Karabükspor ile ilgili konuşan Faslı oyuncu, "Karabükspor için zor maçlar. Onlara geçmiş olsun demekten başka elimden bir şey gelmiyor. Umarım en kısa sürede lige dönerler" dedi.