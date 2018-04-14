Aatıf: Sivas'a duyduğum aşkı herkes biliyor

Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Aatif Chahechouhe, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Eski takımına attığı golün ardından sevinmeyen Aatif Chahechouhe, kendisi için özel bir maç olduğunu söylerken, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Beşiktaş maçı hakkında da konuştu.

SİVAS'A OLAN AŞKIMI HERKES BİLİYOR

Aatıf'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

''Benim için özel bir karşılaşmaydı. Sivas'a duyduğum aşkı herkes biliyor. Bana zor anlarımda hep destek oldular. Tüm şehir arkamdaydı. Golden sonra kutlamamam normal, yıllarımı geçirdiğim bir kulübe karşı oynuyordum.

Gerek kupada, gerek ligde son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kaderimiz kendi elimizde değil ama inancımızı koruyoruz. Önümüzde 5 maç var, tek yapabileceğimiz şey çalışmak. Beşiktaş maçı zor olacak ama kendi evimizde oynayacağız. Herkese Kadıköy'de bizi mağlup edemeyeceklerini göstermek zorundayız.''