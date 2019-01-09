Aatıf'ın yeni takımı Rizespor

Fenerbahçe'de yaklaşık 3 ay kadro dışı kaldıktan sonra yeniden takıma dönen Aatıf'ın yeni takımı Çaykur Rizespor oldu.

ANLAŞMA 2.5 YILLIK

Fenerbahçe'yle anlaşan Rizespor, tecrübeli oyuncuyu da ikna etti ve transferi bitirdi. Aatıf'ın Karadeniz ekibine 2.5 yıllık imza attığı ifade edildi.

Bu sezon sadece 4 maçta forma giyen Aatıf kadro dışı bırakılmış, Ersun Yanal'ın gelişiyle ise takıma yeniden dönmüştü. Yanal'ın da onayıyla birlikte Faslı futbolcu Rizespor'un yolunu tuttu.

Aatıf'ın Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.