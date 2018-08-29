ABD Açık'ta favoriler kazandı

Sezonun son Grand Slam'i ABD Açık'ın ikinci gününde tek erkekler ve kadınlarda favori tenisçiler yollarına devam etti. ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada ikinci gün maçları sona erdi.

FEDERER TURLADI

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Roger Federer, 177 numaralı seribaşı Japon Yoshihito Nishioka'yı 6-2, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek zorlanmadan ikinci tura çıktı. 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ise Kanadalı Peter Polansky'yi 6-2, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura kaldı. Kariyerindeki 14'üncü Grand Slam şampiyonluğunu hedefleyen 6 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ise Macar Marton Fucsovics karşısında zorlanmasına rağmen 6-3, 3-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-1 galip ayrılarak adını üst tura yazdırdı.

7 numaralı seribaşı Marin Cilic, 10 numaralı seribaşı David Goffin, 12 numaralı seribaşı Pablo Carreno Busta, 13 numaralı seribaşı Diego Schwartzman, 14 numaralı seribaşı Fabio Fognini, 17 numaralı seribaşı Lucas Pouille ve 21 numaralı seribaşı Kei Nishikori de ikinci tura yükseldi.

Kadınlarda sürpriz yaşanmadı Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki, Avustralyalı Samantha Stosur'u 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura kaldı. Bu sezon Wimbledon'dan zaferle ayrılan 4 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ise Rus Margarita Gasparyan'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

Öne çıkan diğer mücadelede 22 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova, İsviçreli Patty Schnyder'ı 6-2 ve 7-6'lık setlerin ardından 2-0'la geçerek üst tura çıktı. 5 numaralı seribaşı Petra Kvitova, 6 numaralı seribaşı Caroline Garcia, 10 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko, 11 numaralı seribaşı Daria Kasatkina, 13 numaralı seribaşı Kiki Bertens ve 14 numaralı seribaşı Madison Keys de yollarına devam etti.

Nadal ve Stephens korta çıkacak ABD Açık'ın üçüncü gününde erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile Vasek Pospisil, 3 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro ile Denis Kudla, kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Andy Murray ile Fernando Verdasco karşılaşacak. Kadınlarda ise 3 numaralı seribaşı Sloane Stephens ile Anhelina Kalinina, 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams ile Carina Witthoeft karşı karşıya gelecek