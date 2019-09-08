ABD Açık'ta Serena Williams'ı yenen Andreescu şampiyon

New York'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 8'inci sırada bulunan ABD'li Serena Williams, 15'inci sıradaki Kanadalı Bianca Andreescu ile karşı karşıya geldi.

GRAND SLAM KAZANAN İLK KANADALI

Çok çekişmeli geçen maçta Williams'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Andreescu büyük bir başarıya imza attı ve bir grand slam kazanan ilk Kanadalı tenisçi oldu.

SERANA İLK GRAND SLAM'I ALDIĞINDA, BİANCA DOĞMAMIŞTI

Serena Williams, 1999 yılında ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında, Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.