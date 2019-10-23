ABD - Çin gerilimi NBA'yi vurabilir

Çin'de NBA boykotu sürüyor. Uzak Doğu ülkesinde yeni sezonun ilk maçları yayınlanmadı.

NBA'Yİ SARSABİLİR

NBA'in Çin'deki yayıncısı CCTV kanalı, Toronto Raptors-New Orleans Pelicans maçını göstermediği gibi, haftalık yayın programında NBA karşılaşmalarına yer vermedi.

NBA yönetiminin Çin ile ilgili atacağı adımlar merak konusu. Zira bu ülke, NBA'in en büyük pazarlarından bir tanesi. Taraflar arasındaki yayın anlaşmasının değeri 1.5 milyar dolar. Forma satışları ve reklam anlaşmalarıyla bu miktar katlanarak artıyor. Krizin büyümesi NBA yönetiminin yanı sıra oyuncuları da sarsabilir.

Uzak Doğu ülkesiyle yapılan anlaşmalar iptal edilirse, oyuncuların maaşlarında yüksek 15'lik indirime gidilmesi söz konusu. Kriz, sezon öncesi Houston Rockets Genel Menajeri Darly Morey'nin, Hong Kong protestolarını savunmasıyla başladı. Takımın ülkedeki anlaşmalarına son verilmişti.