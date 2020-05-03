ABD Kadın Milli Takım futbolcuları davayı kaybetti

ABD basınında yer alan haberlerde, kadın ve erkek milli takım oyuncuları arasında ücret eşitsizliği olduğu gerekçesiyle Mart 2019'da ABD Futbol Federasyonu'na karşı açılan davanın mahkeme tarafından reddedildiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, kadın futbolcuların avukatlarının ücret eşitsizliği gerekçesiyle mahkemeye sunduğu gerekçelerin yetersiz olduğu bildirildi.

MAÇ FAZLASI NEDENİYLE ÜCRET TOPLAMI ERKEKLERDEN ÇOK

Davaya konu 2015-2019 döneminde kadın futbolcuların daha çok karşılaşmaya çıktığı ve bu sebeple milli takımdaki maç başı ve toplam ücretlerinin erkeklerden fazla olduğu ifade edildi. Bu farkın kadın oyuncular birliğinin federasyonla yaptığı anlaşma gereği alınan garanti ücretlerden de kaynaklandığı kaydedildi.

Öte yandan mahkemenin, seyahat ve antrenman gibi çalışma şartlarındaki eşitlik konusunda yargı sürecinin devamına ilişkin karar verdiği aktarıldı.

Davayı açan 28 kadın milli takım oyuncusu, "eşit ücret yasası" gereği federasyondan 66 milyon dolar tazminat talep etmişti.