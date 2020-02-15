ABD Karması, Dünya Karması'nı mağlup etti

ABD takımı sahadan %63 isabetle oynadı ve oynayan 10 Amerikalıdan sekizi, çift haneli skor üretti. En skorer isim, 10/13 isabetle 23 sayı atan Golden State Warriors çaylağı Eric Paschall oldu.



Dünya Karması ilk yarıda çoğunlukla öndeydi. ABD, ikinci çeyreğin bitimine 1:10 kala skoru, Zion Williams'ın smacıyla 67'de eşitledi. Ancak Dünya Karması 14-4'lük bir seriyle yarıyı kapattı. Luka Doncic, bu yarıyı yarı sahadan attığı son saniye şutuyla kapattı.



ABD benchi, oyunu çevirmek için 27-5'lik bir seri yakaladığında, 12 sayıyla lider konumdalardı. 27 sayıdan 21'i, Charlotte Hornets oyuncularından geldi. Miles Bridges'in panyalı smacıyla beraber, ABD Karması ikinci yarıda Dünya Karması'na karşı 80-50'lik bir seri yakaladı.



New York Knicks çaylağı RJ Barrett, 27 sayı ve 5 asistle Dünya Karması'nın en etkili ismi oldu. Doncic 16 sayı ve beş asist ile maçı tamamlarken, All-Star oyuncu Trae Young 18 sayı attı ve 7 asist yaptı. Bridges, 20 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile maçın MVP'si seçildi. Williamson 18 sayı attı, ancak maçın son dakikalarında üç smaç şansını kaçırdı.



ABD ve Dünya formatının başlamasından altı yıl sonra, takımların her biri de üçer galibiyet almış durumda.