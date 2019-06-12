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ABD, Tayland'a fark attı

Tayland'ı 13-0 yenen ABD, FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en farklı galiyetine imza attı.

ABD, Tayland'a fark attı
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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda tarihi bir gece yaşandı. Amerika turnuva tarihinin en farklı galibiyetini aldı.

ALEX MORGAN'DAN 5 GOL

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 5. gününde, son dünya şampiyonu ABD, Tayland'ı 13-0 mağlup ederken Alex Morgan 5 gollük performansıyla yıldızlaştı.

ABD'nin diğer golleri Lavelle (2), Mewis (2), Horan, Rapinoe, Pugh ve Carli Lloyd'dan geldi.

7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

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