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ABD'de sezon sporsuz bitebilir

ABD'de ertelenen spor organizasyonlarının, bu sezon devam etmeyebileceği öğrenildi.

| Haber Merkezi
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Koronavirüs salgınını en ağır geçiren ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde, spor organizasyonlarının geleceği belirsiz.

Beyaz Saray koronavirüs görev gücü üyesi doktor Anthony Fauci, sezonun geri kalanı için temkinli konuştu:

"Oyuncuların ve seyircilerin güvenliği en büyük sorumluluğumuz. Eğer güvenliği garanti edemezsek; Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sezonu sporsuz geçirebiliriz."

Fauci'ye göre, spor müsabakalarinin geri dönüşü için testlerin hızlı sonuçlanabildiği bir sistem kurmak hayati önem taşıyor.

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