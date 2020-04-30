ABD'de sezon sporsuz bitebilir

Koronavirüs salgınını en ağır geçiren ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde, spor organizasyonlarının geleceği belirsiz.

Beyaz Saray koronavirüs görev gücü üyesi doktor Anthony Fauci, sezonun geri kalanı için temkinli konuştu:

"Oyuncuların ve seyircilerin güvenliği en büyük sorumluluğumuz. Eğer güvenliği garanti edemezsek; Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sezonu sporsuz geçirebiliriz."

Fauci'ye göre, spor müsabakalarinin geri dönüşü için testlerin hızlı sonuçlanabildiği bir sistem kurmak hayati önem taşıyor.