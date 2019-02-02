ABD'de Super Bowl için nefesler tutuldu

ABD'de yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl için nefesler tutuldu. ABD'nin en çok izlenen organizasyonu olan ve bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek Super Bowl, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.

Bu seneki mücadelede Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Los Angeles Rams ile Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu New England Patriots karşı karşıya gelecek. Normal sezonu, Los Angeles Rams 13 galibiyet ve 3 yenilgiyle, Patriots ise 11 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı.

Rams, 3 Şubat 2002'de oynanan 36'ncı Super Bowl karşılaşmasında 20-17 mağlup olduğu Patriots takımından rövanşını almak için ter dökecek. Tarihinde 4'üncü kez kupayı hedefleyen Rams, NFL tarihinde 3 farklı kente şampiyonluk kazandıran tek kulüp olma özelliğini taşıyor.

Rams, 1945 sezonunda Cleveland, 1951'de Los Angeles ve 1999'da St. Louis kentlerini temsil ederek şampiyon oldu. Son olarak 30 Ocak 2000 tarihinde Atlanta kentinde düzenlenen 34'üncü Super Bowl maçında kupaya uzanan Rams, 19 yıl sonra aynı mutluluğu yaşamak istiyor.

Rams'i 17 yıl önce Super Bowl'da yenmesinin ardından elde ettiği başarılarla NFL'de adından sıkça söz ettiren Patriots takımı ise 6'ncı kez Super Bowl şampiyonu olmak için ter dökecek.

NFL'de 2001, 2003, 2004, 2014 ve 2016 sezonlarında kupayı kaldıran Patriots, son 5 yılda 4'üncü kez Super Bowl'da mücadele edecek. Geçen sene düzenlenen 52'nci Super Bowl maçında Philadelphia Eagles'a 41-33'lük skorla mağlup olan Patriots, bu sene kupaya uzanarak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.