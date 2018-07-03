ABD'den Negredo'ya teklif yok

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın kadrosunda olan ve durumunun belirsizliğinin devam ettiği Alvaro Negredo, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kamp kadrosuna alınmamıştı.

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen oyuncu için bir süre önce MLS ekiplerinin ilgisi olduğu öne sürülürken, Sporting Kansas City teknik direktörü Peter Vermes, İspanyol forvete dair iddialara cevap verdi.

Yerel basının "Sporting Kansas City'nin Negredo'ya teklif yaptığı yönünde haberler var" sorusuna Vermes, "Hayır. Doğru değil" cevabını verdi.

Ağustos'ta 33 yaşına girecek olan Negredo, geçen sezon Beşiktaş forması ile 43 resmi maça çıkıp 15 gol 9 asist istatistikleri ile oynadı