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ABD'li atletlere olimpiyat uyarısı

ABD'li atletler, Pan Amerikan Oyunları'nda gerçekleştirdikleri protestolar nedeniyle ABD Olimpiyat Takımı yetkililieri tarafından denetim altına alındı.

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ABD'li atletlere olimpiyat uyarısı

ABD'li atletler ile ABD otoriteleri arasındaki gerginlik devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Kadın Futbol Takımı ile ABD Futbol Federasyonu arasındaki kadın-erkek futbolcular arasındaki ücret dengesizliği tartışmalarına, Pan Amerikan Oyunları'nda hükümet politikalarını eleştiren sporcular da eklendi.

2 SPORCU DENETİM ALTINDA

BBC'de yer alan habere göre, ABD Olimpiyat Takımı yetkilileri, Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen Pan Amerikan Oyunları'nda katıldıkları madalya seremonisinde protestolarını gerçekleştiren eskrim sporcusu Fencer Race Imboden ve çekiç atma sporcusu Gwen Berry, 12 aylık denetime alındığını açıkladı.

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