ABD'li hakemler Avni Yıldırım'ın hakkını yedi

Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta siklet dünya şampiyonluk maçında ABD'li Anthony Dirrell ile karşılaştı.

Mücadelenin 10. raundunda Amerikalı boksör Anthony Dirrell'de yaşanan kaş açılması nedeniyle oyun doktor tarafından durduruldu.

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Doktor kontrolü sonrası maça devam edilmemesi ve puanlama ile maçın galibinin açıklanmasına karar verildi. 10. raund sonrası Anthony Dirrel süper orta sıklet dünya şampiyonu oldu.

AVNİ KAŞINI AÇTI, DOKTOR "DEVAM EDEMEZ" DEDİ

Büyük bir heyecana sahne olan mücadelenin 10. raundu oynanırken Anthony Dirrel'in kaşındaki açılma Avni Yıldırım'ın darbeleriyle kanamaya başladı.

Sağlık ekipleri oyuna müdahale ederek Amerikalı boksörün oyuna devam edemeyeceğine hükmetti.

Ancak kaş açılmasını Türk boksör Avni Yıldırım'ın darbeleriyle değil, kazayla gerçekleştiği belirtildi. Skandal karara imza atan hakem heyeti 10. raund sonrası puanlama sistemiyle 96-94 Anthony Dirrel'i kazanan taraf olarak ilan etti.