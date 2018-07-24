ABD'li yüzücü Lochte'ye 14 ay ceza

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile eşleşmelerini değerlendirdi ve "En güçlü rakibi çektik ama turu geçeceğiz." dedi.

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Portekiz basınına "Benfica'ya gitmeyi gerçekten çok istiyorum." açıklamasını yaptı.

Dünya Kupası'nda maruz kaldığını faullere abartılı tepki verdiği için futbolseverler tarafından alay konusu olan Neymar, kendisini "Şahsıma yönelik eleştiriler abartılı." diyerek savundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, kendisine yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut Özil'e destek verdi.

Transferde adı sıkça farklı takımlarla anılan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Jose Sosa, bordo-mavili takımla 2 yıllık daha kontratının olduğunu söyledi.

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, İtalyan ekibi Milan'a CAS duruşması öncesinde destek olduklarını ve böylece aldıkları cezadan kurtulduklarını ifade etti.

Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo'nun sağlık kontrollerinde biyolojik yaşının 20 olduğu tespit edildi.

Japon 10 numara Kagawa için Borussia Dortmund'la transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimine, bu konuda taraftarından büyük destek geldi.

Fenerbahçe'nin Berke Özer'i almasından sonra Altınordu'nun bir diğer kalecisi Erce Kardeşler için de Galatasaray devrede.

1 Ronaldo'nun biyolojik yaşı Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo'nun sağlık kontrollerinde biyolojik yaşının 20 olduğu tespit edildi.

2 Fenerbahçe'den 8 genç gönderiliyor Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, içlerinde Aykut Kocaman'ın da bulunduğu 8 genç futbolcuyu takımdan gönderiyor.

3 Beşiktaş'ın istediği 10 numara Japon 10 numara Kagawa için Borussia Dortmund'la transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimine, bu konuda taraftarından büyük destek geldi.

4 Mustafa Cengiz: Milan'a biz yardım ettik G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, İtalyan ekibi Milan'a CAS duruşması öncesinde destek olduklarını ve böylece aldıkları cezadan kurtulduklarını ifade etti.

5 Galatasaray'ın yerli kaleci hedefi Erce Kardeşler Fenerbahçe'nin Berke Özer'i almasından sonra Altınordu'nun bir diğer kalecisi Erce Kardeşler için de Galatasaray devrede.

6 Nowitzki'den rekor sözleşme Dallas Mavericks'te 20 sezondur oynayan Nowitzki, bir yıl daha sözleşme imzalayarak Kobe Bryant ile paylaştığı bir NBA takımının formasını en uzun süre giyen basketbolcu olacak.

7 ABD'li yüzücü Lochte'ye 14 ay ceza Olimpiyat ve dünya şampiyonu Lochte, yasaklı bir madde almasa da izni bulunmaksızın serum yoluyla ilaç kullandığı için 14 ay boyunca yüzme yarışlarına katılamayacak.