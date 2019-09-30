Abdoulay Diaby: Çözülmesi gereken sorunlar var

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Abdoulay Diaby açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GOL YİYORUZ"

"Tüm takım olarak zorlu bir periyottan geçiyoruz. Çok gol yiyoruz. Bireysel olarak hepimizin hatalarını irdelemesi lazım ama bunu yaparken geleceğe dönük karamsar olmamak gerekiyor. Kişisel anlamda çok üzgünüm şu an."

"Beşiktaş'ın kalitesine yakışan sonuçları alamıyoruz son zamanlarda, bunu bir an önce düzeltmemiz lazım."





"YETERİ KADAR TEHLİKE YARATAMIYORUZ"

"Yeteri kadar tehlike yaratamıyoruz 3. bölgede. Top kayıplarından sonra çok pozisyon veriyoruz. Çözülmesi gereken sorunlar var, bunları çözüp tersine çevirince Beşiktaş çok daha iyi olmaya başlayacak."



