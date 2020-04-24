Abdoulaye Ba: Ronaldo mentalitesine sahibim

2015-2016 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Senegalli stoper Abdoulaye Ba, futbol hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çocukluk hayalinin profesyonel olmak olduğunu belirten Abdoulaye, ''Senegal'de sakin bir hayatım vardı ve hayalim hep futbolcu olmaktı. Afrika'daki genç oyuncularının hepsinin hayali profesyonel olmak ancak sadece birkaçı bunu başarabiliyor. Bu yüzden her şeyimi verdim, hep en iyisini yaptım.'' dedi.

''RONALDO MENTALİTESİNE SAHİBİM''

Her zaman çok çalıştığına vurgu yapan Senegalli, ''Çok çalıştım, idmanlardan sonra da sahada kaldım, gereken neyse yaptım. Bu yüzden Cristiano Ronaldo mantalitesine sahibim, o da hiçlikten ortaya çktı ve en üst noktaya erişti. Harika bir örnek. O yaptıysa, ben neden yapamayayım diye düşündüm.'' ifadelerini kullandı.

''FENERBAHÇE'DE KALSAYDIM ÇOK DAHA BAŞKA OLURDU''

O dönem Fenerbahçe'nin kulübü Porto ile anlaşmaya varamaması nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığını belirten Abdoulaye, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Fenerbahçe benim kalmamı istedi ancak Porto ile anlaşamadı. Porto beni geri istedi ama kadroya almadı, B takıma yolladı. Kariyerimin bu noktasında, benim için anlamsız bir olay oldu. Fenerbahçe'de kalsaydım, kariyer hikayem çok daha başka olurdu.''