Abdul Khalili, Sivasspor'la anlaştı

Yiğidolar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor...

Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği 27 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Abdul Khalili'nin, transferinde sona gelindi.

Kasımpaşa'nın kadrosunda düşünmediği Abdul Khalili, İstanbul ekibinden ayrılarak Sivasspor'un yolunu tuttu.

KASIMPAŞA'YA BEDELSİZ OLARAK GELMİŞTİ

2018 yılında Gençlerbirliği takımından Kasımpaşa'ya bedelsiz olarak gelen Khalili, bu sezon takımının en formda oyuncularından biri oldu.

Takımının orta sahadaki en güçlü ismi olan İsveçli yıldız, bu sezon oynadığı 18 maçta 2 kez ağları havalandırırken, 1 kez de asist yapmayı başardı.