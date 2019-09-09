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Abdülkadir ile Yusuf ameliyat olacak

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür'ün perşembe, Yusuf Sarı'nın ise salı günü ameliyat olacağı öğrenildi.

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Abdülkadir ile Yusuf ameliyat olacak

Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan ekibi AEK ile Trabzon'da oynadığı rövanş maçında sakatlanan ve sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Abdülkadir Ömür, 12 Eylül Perşembe günü Almanya'da eski doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyat edilecek.

Yusuf Sarı için ise Salı günü İstanbul'da ameliyat planlanıyor.

KULÜP DOKTORU DEĞİŞTİ

Trabzonspor'da kulüp doktorunun değiştiği bildirildi. Bordo-mavili kulübün eski doktorlarından Hakan Ayaz ile anlaşmaya vardığı aktarıldı. Ayaz'ın yarınki çalışmaya katılması bekleniyor.

Trabzonspor'da futbolcular günü izinli geçiriyor. Bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tekrar toplanarak Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

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