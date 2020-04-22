Abdülkadir: Köy işleri sayesinde kollarım güçlü oldu

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan röportajda, çocukluğundan bahsetti. Ömür, geleceğine dair hayallerini de anlattı.

Abdülkadir, Barcelona'da oynamak istediğini belirterek Messi'ye olan hayranlığını dile getirdi.

İşte 20 yaşındaki futbolcunun sözleri:

"FUTBOLA BAŞLAMA SEBEBİM FATİH TEKKE"

"Çocukluğumdan itibaren Fatih Tekke videolarını izleyerek büyüdüm. Futbola başlamamdaki en büyük sebep Fatih Tekke. İlk hedefim Trabzonspor A Takımı'na çıkıp, başarılı olmak vardı. İkinci hedefim Trabzonspor ile şampiyon olmak. Şampiyonluktan sonra büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirmek istiyorum.

"KÖY İŞLERİNİ ÇOK SEVİYORUM"

Kendimi 3 kelimeyle anlatacak olursam hırslı, komik ve duygusal diyebilirim. Küçük yaşta kazma tutmayı, bahçe bellemeyi, makine tutmayı öğrendik. Belki de kollarım o zamanlar güçlü oldu. Köy işlerini çok seviyoruz. Kimse birbirinin evine gidip muhabbet edemiyor, çay içemiyor. Sanki yabancı gibiyiz. En yakın akrabamıza bile gidemiyoruz. Umarım virüs olayı fazla uzamaz ve bir daha yaşanmaz.





"BARCELONA VE MESSI HAYRANIYIM"

Bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük zirve Barcelona diyebilirim. Messi dünyanın en iyi futbolcusu. Ona benzetildiğim için mutlu oluyorum. Messi ve Barcelona hayranlığımı herkes biliyor. Yaşanılması zor bir hayalmiş gibi görünüyor ama ben bu hayali her zaman düşünüyorum. İnşallah Allah bize nasip eder."