Abdülkadir Ömür: Avrupa'da oynamak isterim

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan Abdülkadir Ömür, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçı sonrasında açıldıklarını kaydeden Abdülkadir, "61 numara Trabzon'un simgesi, bunu onurla ve güvenle giymeye devam edeceğim. Fenerbahçe maçıyla bir havaya büründük ve art arda galibiyetler almaya başladık. Şampiyonluğa oynayacağız Allah nasip ederse." ifadelerini kullandı.

Avrupa hedefinin olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Trabzonspor'la görevimi yerine getirdikten sonra Avrupa'da oynamak istiyorum. Tabii bunlar ileride olacak şeyler. Şu anda zaten ortada hiçbir şey yok. Bu kulüple başarılı olmadan gitmeye niyetim yok" dedi.