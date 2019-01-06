Abdülkadir Ömür: Avrupa'da oynamak isterim

Avrupa devlerinin dikkatini çeken Abdülkadir Ömür, transfer teklifleri hakkında konuştu. Trabzonspor kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç futbolcu, Liverpool'a gidebileceğinin sinyallerini verdi.

"ÖNEMLİ OLAN TRABZONSPOR'UN ÇIKARLARI"

Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğini söyeleyen Abdülkadir şöyle konuştu: "Liverpool çok önemli bir kulüp, tekliflere kulübümüzün onay vermesi gerek. Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Kulüp git derse gideriz, kal derse kalırız. Önceliğim Trabzonspor'da başarı elde etmek ama son söz Trabzonspor'un. Avrupa'da oynama hedefi her futbolcunun hayalidir ve inşallah bir gün ben de orada oynarım."