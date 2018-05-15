Abdülkadir Ömür, Barcelona'nın takibinde

Abdülkadir Ömür'ün, uzun süredir Barcelona'nın takibinde olduğu ifade edildi. Trabzonspor, Abdülkadir'in bonservisi için 30 milyon euro istiyor.

Katalan yetkililerin, stili Messi'ye benzetilen 18 yaşındaki futbolcunun maçlarını izlediği öğrenilirken, gelecek günlerde bordo-mavili kulübün kapısını çalabilecekleri öğrenildi.

Daha önce Liverpool, Tottenham ve Porto'nun izlettiği Abdülkadir'in bonservis bedeli 30 milyon euro olarak belirlendi. Eğer Barcelona ciddi bir şekilde bordo-mavililer ile masaya oturmayı düşünürse bu rakamın daha da yukarı çekilebileceği belirtildi.

Abdülkadir Ömür’ün transferi konusunda sezon sonunda hareketli günler yaşanabileceği, mali olarak kötü durumda olan Trabzonspor’un da oyuncunun hedeflenen paraya satılmasına sıcak baktığı öğrenildi.

''FUTBOL BENİM İÇİN BİR AŞK''

Öte yandan Trabzonspor'un altyapısından 16 yaşında A Takım'a yükselen ve oynadığı başarılı futbolla göz dolduran Abdülkadir Ömür, futbol hayatı ve çocukluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nike'ın "Çık Oyna" kampanyası için konuşan Abdülkadir Ömür, “Henüz okula başlamamıştım. Sanırım 5-6 yaşlarındaydım. Abim beni çok teşvik ediyordu. Futbolu çok seviyordum ve onların yanında oynayarak futbol hayatım başladı. Fiziksel olarak biraz küçük kalıyordum; ancak futbol benim için büyük bir aşktı” dedi.