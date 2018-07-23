Abdülkadir Ömür: Benfica'da oynamayı çok istiyorum

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, gitmek istediği takımı açık bir şekilde dile getirdi.

Milli futbolcu, Portekiz ekibi Benfica'da oynamak istediğini söyledi. Bordo-mavili ekiple Benfica'nın önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.

BENFİCA'YI GERÇEKTEN ÇOK İSTİYORUM

Portekiz'in Record gazetesine konuşan Abdülkadir, ''Benfica'ya gitmeyi gerçekten çok istiyorum. Benim ve ailem için öncelik bu transfer.'' sözlerini kullandı. Portekiz gazetesi, genç yıldızın bu sözlerini ilk sayfadan verirken Benfica'nın Trabzonspor'a 14 milyon Euro peşin ve taksitle 6 milyon Euro teklif ettiği iddia ediliyor.

BAŞKAN, TEKLİFİ KABUL ETMEMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Benfica'dan gelen transfer teklifini geri çevirdiklerini belirtmişti.

Genç yıldız için oldukça ısrarcı olan Benfica, bu hafta içerisinde Trabzonspor ile tekrardan pazarlık masasına oturacak.