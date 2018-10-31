Abdülkadir Ömür: Daha iyi olacağım

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Bugsaş Spor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Trabzonspor adını 5. Tur'a yazdırdı.

Karşılaşmada forma giyen genç futbolcu Abdülkadir Ömür, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ OLACAĞIM"

Güven sorununu zamanla aştığını söyleyen genç oyuncu, "Daha iyi hissediyorum bu maçlarla birlikte. Tabi kazanınca her futbolcu daha iyi hisseder kendisini. Küçük bir güvensizlik hissediyordum bu aralar, onu da yavaş yavaş aşmaya başladım. Hafta sonundaki maçta da inşallah daha iyi olacağım." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Takımının şampiyonluk şansını değerlendiren Abdülkadir, "Çok şanslı haftalarda, şanssız puanlar kaybettik. Rakiplerimiz kaybettiğinde, biz kazanamadık. Bunlar çok önemli haftalardı. Şampiyonluktan kopmadık, her takımın hayalidir, biz de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bunu konuşmak için erken ama şampiyonluk için bazı maçları kayıpsız geçmeniz gerekiyor." dedi.

"MESSİ' LAKABI ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY"

Kendisinin Lionel Messi'ye benzetilmesi hakkında da konuşan 19 yaşındaki futbolcu, "Messi lakabı benim için çok büyük bir şey, o çok ayrı bir futbolcu. Tabii onunla benzetilmek çok güzel bir şey, çok büyük bir gurur. Onun kadar olamasak da iyi olmaya çalışıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.