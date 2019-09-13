Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür üzüntüsü yaşanıyor...
Yeni Malatyaspor ile oynanan maç sırasında dizinde ağrı hisseden genç futbolcu, mücadelenin 72. dakikasında oyundan alınmıştı.
SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL
Ömür'ün MR sonuçlarına bakan kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, 20 yaşındaki futbolcunun sol dizinde ödem oluştuğunu söylemişti.
Bozdoğan'ın hatası bununla da sınırlı kalmadı. Doktordan gelen rapor üzerine AEK maçında da oynatılan Ömür, karşılaşmayı tamamlayamamış ve ilk yarıda kenara alınmıştı.
Yetenekli futbolcudaki sorunu yine çözemeyen skandal doktor, oyuncunun bir sonraki gün antrenmana çıkmasına da onay verdi.
Ağrılarının devam etmesi üzerine milli takım doktoru Ufuk Şentürk'e gözüken Abdülkadir'in kulüp doktorunun kurbanı olduğu ortaya çıktı.
DOKTOR KOVULDU
Genç futbolcu, Şentürk'ten gelen menisküs yırtığı raporu üzerine Almanya'da ameliyat edildi. Bordo-mavili kulüp ise doktor Hakan Bozdoğan'ın görevine son verdi.