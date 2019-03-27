Abdülkadir Ömür: F.Bahçe galibiyeti unutulmazdı

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, bu sezon birçok soruna rağmen pes etmediklerini, ligi daha iyi bir şekilde bitirerek Avrupa kupalarına katılmak istediklerini söyledi.

Ligin ilk yarısını 2. sırada bitirdiklerini dile getiren Abdülkadir Ömür, "İkinci yarıya iyi başlamak istiyorduk ama aksilikler yaşadık. Transfer yasağı, çok sayıda oyuncumuzun sakatlanması, bizi etkiledi. Birçok zorluğa karşın biz yine pes etmedik. Ligi daha iyi bir şekilde bitirerek Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Toplayabileceğimiz kadar puan toplayacağız. Ligi bitirebileceğimiz en üst yerde bitirmek istiyoruz." dedi.

"FENERBAHÇE MAÇI ÖZELDİ"

Abdülkadir Ömür, en unutamadığı maçın ligde Fenerbahçe'yi sahalarında 2-1 yendikleri karşılaşma olduğunu belirtti.

"Fenerbahçe'yi uzun süre yenememiştik." diyen Abdülkadir Ömür, "Ben, Yusuf ağabey, Uğurcan, Hüseyin altyapıdan ilk kez aynı anda bir maçta sahada olmuştuk. Ayrıca bir önem taşıyordu bizim için. Trabzonspor camiası için de Fenerbahçe maçları her zaman farklıdır. O maçtan sonra açıklama yapmıştık. İnanılmaz derecede mutlu olmuştuk, o mutluluğu hala yaşıyoruz. Yine Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarımız var. O maçlarda da galip gelmek için sahaya çıkacağız. En mutlu olduğum maç Fenerbahçe maçı diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.