Abdulkadir Ömür için 20 milyon euroluk teklif

Özellikle bu sezon Yusuf Yazıcı ile ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olan ve oynadığı futbolla her hafta üstüne koyan Abdulkadir Ömür için Alman ekibi Stuttgart’ın 20 milyon euroluk teklif hazırladığı öğrenildi.

TAYFUN KORKUT'UN TAKIMI

Almanya Ligi’nde Tayfun Korkut’un gelişiyle iki haftada 4 puan alan ve kalan 12 maçlık serüvende ligde kalma adına kritik karşılaşmalara çıkmaya hazırlanan Stuttgart yönetiminin önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladığı, genç teknik adam Tayfun Korkut’la önemli transferlerin altına imza atacağı belirtildi.

Trabzonspor’un 20 yaşındaki yıldızı Abdulkadir için girişimlere başlayan Stuttgart’in hiç umulmadık bir engele takıldığı ortaya çıktı.

FATİH TEKKE İZİN VERMEDİ

Oyuncunun ‘ağabeyliğini’ yapan, aslında bir anlamda Abdulkadir’in akıl danışmanlığını üstlenen Fatih Tekke’nin bu transfere şimdilik soğuk baktığı, 20 yaşındaki yıldızın şu anda Fatih hocanın tavsiyelerinden kesinlikle sapmadığı için bu transferin yarıda kaldığı belirtildi.

Abdulkadir’in en az bir yıl daha Trabzonspor’da kalmasını isteyen Tekke’nin, oyuncu için ‘Onun icin Avrupa henüz erken’ yorumunu yaptığı tahmin edilirken, genç çalıştırıcının kendi deneyimlerinden yola çıkarak Abdulkadir Ömür’ün kariyerini şekillendireceği ifade ediliyor.

SEZON SONUNDA GELİŞME OLABİLİR

Şimdilik teklifi kabul etmeyen Ömür'ün, sezon sonunda Bundesliga'nın yolunu tutabileceği ifade edildi.