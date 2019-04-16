Abdülkadir Ömür: İnşallah Barcelona'ya gitmek nasip olur

Abdülkadir Ömür, yaptığı açıklamada, birçok olumsuzluğa karşın ligde iyi bir konumda olduklarını, son haftaya kadar toplayabilecekleri kadar puan toplayarak sezonu en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirtti.

Trabzonspor'un uzun zamandır Avrupa kupalarına katılamadığını ifade eden 19 yaşındaki futbolcu, "Biz de takım içinde, toplantılarda sürekli bunu konuşuyoruz. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Orada oynamak, başarılar sağlamak istiyoruz. Trabzonspor'un layık olduğu yer orası. Trabzonspor'un hak ettiği başarılar oradan başlayacaktır." dedi.

"İNŞALLAH, ALLAH NASİP EDER"

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor forması altında şampiyonluk yaşamak istediğine dikkati çekerek, "Şampiyonluğun hayalini kuruyoruz, inşallah o günleri görürüz. Şampiyonluk yaşamak çok büyük başarı olur. Bu hayalle yaşıyoruz. İnşallah o günleri yaşarız. Allah nasip ederse şampiyonluğu bu kulüp de biz de görürüz. O hissiyatları biz de görürüz. Nasıl bir his olur, tarif edemem." diye konuştu.

"Türk Messi" lakabıyla anılan Abdülkadir, Messi'nin forma giydiği Barcelona'ya forma renklerinden dolayı da sempati duyduğunu aktararak, "Arda ağabey, Rüştü ağabeyden sonra oraya gitti. Bize de nasip olur inşallah oraya gidebilmek. Hayal edebiliyorsak başarabileceğimiz anlamına gelebiliyor. İnşallah çok çalışırsak Allah, Barcelona'ya gidebilmeyi nasip eder." değerlendirmesinde bulundu.