Abdülkadir Ömür: Kazanmak istiyorduk, üzgünüz

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Abdülkadir Ömür kazanamadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

KAZANMAK İSTİYORDUK

Abdülkadir Ömür'ün maç sonunda yaptığı açıklama şu şekilde:

''Tüm taraftarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Üzgünüz tabii ki. İlk yarıya tutuk başladık. İkinci yarıya daha istekli başladık. Öne de geçtik. Yan toptan gol yedik. Kazanmak istiyorduk. Üzgünüz. İkinci yarı iyiydik, rakibimiz yan toplardan etkili goller atıyor. Yine yan toptan yedik, yapacak bir şey yok. Üzgünüz."