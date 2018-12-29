Abdülkadir Ömür, Manchester City'nin gündeminde

Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldızı Abdülkadir Ömür için dev kulüpler sıraya girdi.
CİTY ABDÜLKADİR İÇİN BELGE İSTEDİ
Son olarak menajerler aracılığıyla Trabzonspor'la temasa geçen Manchester City oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili bilgi istedi.
TRABZON KAPIYI 30 MİLYON EURODAN AÇTI
Bordo-Mavili yönetiminin, Abdülkadir için kapıyı 30 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Ada ekibinin önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracağı belirtildi.
2 GOL 4 ASİST YAPTI
Sezon başında özellikle Benfica’nın ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilen genç oyuncunun transferi gerçekleşmemiş ve takımda kalmıştı.
Bordo-Mavili kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Ömür, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi ve 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.