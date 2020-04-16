Abdülkadir Ömür: Messi'yle birlikte oynama hayalim var

Karantina günlerini ailesiyle birlikte geçiren Abdülkadir Ömür, kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kariyer hedefleriyle ilgili konuşan Trabzonspor'un genç oyuncusu, ''Barcelona'nın maçlarını izlemekten büyük bir keyif alıyorum. Iniesta'yı örnek alıyorum. Sahadaki duruşu ve saygınlık olarak önemli bir isim.'' dedi.

''BARCELONA FORMASI GİYMEK İSTİYORUM''

Büyük bir Messi hayranı olduğunu da belirten 20 yaşındaki Ömür, ''Yetenek olarak ise beni Messi'ye benzettikleri için 2-3 sene içinde eğer ona yetişebilirsek onunla birlikte oynama hayalim var. Büyük bir Messi hayranıyım. En büyük hedeflerimden biri Türkiye en iyi şekilde temsil etmek. Hayalim Barcelona'da forma giymek ve tabii ki yetişebilirsem Messi ile birlikte oynamak.'' şeklinde konuştu.