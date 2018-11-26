Abdülkadir Ömür'den galibiyet pozu

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı son yılların en baskın oyununu oynadığı maçta rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Bordo-mavili ekibin galibiyetinde önemli bir rol oynayan isimlerden biri de genç Abdülkadir Ömür'dü.

MAÇ SONU GALİBİYET YEMEĞİ

Trabzonsporlu genç futbolcular ailelerine ve geleneklerine düşkün yapılarıyla dikkat çekiyor. Dün akşam da bunun bir örneği Abdülkadir gösterdi.

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Güzel bir oyunun ardından Fenerbahçe'yi yenmelerini evde kardeşi ve arkadaşıyla yer sofrasında yemek yiyerek kutladı. Birçok meslektaşının aksine lüks restoranlar yerine evinde yemek yemeyi tercih eden genç yıldız yine takipçilerinin gönlünü fethetti.

Abdülkadir Ömür'ün kardeşi, yemek yedikleri yer sofrasında selfie çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

(Abdülkadir Ömür'ün kardeşinin Instagram paylaşımı)