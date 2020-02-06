Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında AEK ile oynadığı mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde menüsküs yırtığı tespit edilmişti.

29 Ağustos 2019 tarihinden bu yana forma giyemeyen yetenekli futbolcudan iyi haber geldi.

GAZİANTEP MAÇININ KADROSUNA ALINACAK

Başkan Ahmet Ağaoğlu, tedavisi tamamlanan ve bireysel olarak çalışmalara başlayan 20 yaşındaki futbolcunun 25. haftada oynanacak olan Gaziantep maçının kadrosuna alınacağını açıkladı.

A MİLLİ TAKIM İÇİN DE ÖNEMLİ

Öte yandan Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'nın sezonu kapatması Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in moralini bozmuştu. Ömür'den gelen iyi haber, EURO 2020 öncesi Güneş'in yüzünü güldürdü.