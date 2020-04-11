Abdülkadir Ömür'den sokağa çıkan insanlara gönderme

Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanlığı, dün bir açıklama yaparak 31 ilde iki günlüğüna sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Alınan bu karar sonrası alışveriş yapmak için sokaklara akın eden insanlar, marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sosyal mesafeyi korumaksızın ürün almak için adeta birbirlerini ezen bazı vatandaşlar arasında kavga çıkması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çıkan bu görüntülerin ardından Instagram'dan bir paylaşım yapan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, İslam alimi Hasan Basri'nin bir sözüyle göndermede bulundu.

"İNSANLAR ŞEYTANIN YALANINA KANIYOR"

Ömür, yaptığı paylaşımda "Kur'an'ın iki kapağı arasındakileri defalarca okudum. 90 yerde Allah'ın rızka kefil olduğunu, tek bir yerde ise şeytanın insanı fakirlikle korkutacağını gördüm. Ne yazık ki insanlar, Rabbinin 90 yerdeki vaadini unutup şeytanın bir yalanına kanıyor! - Hasan Basri Hazretleri" ifadelerini kullandı.

Dün gece sokaklarda yaşanan yoğunluktan kareler: