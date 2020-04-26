Abdülkadir Ömür'den teravih namazı paylaşımı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bir süredir camilerde cemaat şeklinde namaz kılınamıyor.
Bu nedenle herkes ibadetini evinde gerçekleştirirken, Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür'den bir paylaşım geldi.
TERAVİH NAMAZINI EVİNDE KILDI
Geçtiğimiz gün Ömür'ün takım arkadaşı Hüseyin Türkmen, evinde teravih namazı kılarak bir fotoğraf paylaşmış ve 20 yaşındaki oyuncuya adeta, ''Sıra sende'' demişti.
Takım arkadaşının bu çağrısına kayıtsız kalmayan Abdülkadir Ömür de, evinde ailesiyle birlikte teravih namazı kıldı.
Bu anlardan bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşan Ömür, ''Her kim inanarak ve karşılığını ALLAHTAN bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır.'' ifadelerini kullandı.