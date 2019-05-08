Abdülkadir Ömür'ün iftar paylaşımı

Ünal Karaman yönetiminde genç oyuncularla başarılı bir sezon geçiren Trabzonspor'da, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün katkısı büyük.

İFTAR SOFRASINDAN PAYLAŞIM

Oynadıkları futbolun yanından mütevazı yaşantısıyla da dikkat çeken Yusuf ile Abdülkadir, yaşam tarzlarını sosyal medyadan takipçileriyle de paylaşıyor.

Maç ve antrenman dışında genelde ailesi ve arkadaşlarıyla olan genç futbolculardan Abdülkadir dün de yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı.

Arkadaşları ve ailesiyle iftar yapan Abdülkadir, iftar sofrasını Instagram hesabından hikaye olarak paylaştı.