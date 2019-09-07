Abdülkadir Ömür'ün menisküsü yırtıldı

Trabzonspor, genç yıldız Abdülkadir Ömür'den gelen haberle sarsıldı.

Bordo-mavili ekibin, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında AEK ile oynadığı mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan ve Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde menüsküs yırtığı tespit edildi.

3-6 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

20 yaşındaki futbolcunun menisküs yırtığının ciddi olduğu ve sezonun ilk yarısını kapatabileceği ifade ediliyor.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulüp internet sitesinde yer alan açıklamasında, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı'nın ameliyat edileceğini duyurdu.

Güven açıklamasında, "Abdülkadir Ömür'ün tedavi sürecinde yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrası, sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Ayrıca Ümit Milli Takımı'mızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın da yapılan incelemeler ve çekilen MR neticesinde sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

TRTSpor'un Trabzonspor muhabiri Yarış Yurduseven, Abdülkadir'in çok ağır bir menisküs yırtığı olduğunu ve 3-6 ay arasında sahalardan uzak kalabileceğini aktardı.

SAKATLIKLAR SONRASI SAĞLIK EKİBİNDE DEĞİŞİKLİK

Bordo-mavililerde yaşanan son sakatlıkların ardından, 18 Haziran 2018 tarihinde göreve başlayan kulüp doktoru Hakan Bozdoğan ile yollar ayrıldı.

Abdülkadir Ömür için AEK maçında yaşadığı sakatlığın ardından 'ödem' teşhisi koyulduktan sonra bugün futbolcunun dizinde menisküs olduğu açıklanırken, aynı şekilde Yusuf Sarı'nın da yapılan incelemeler neticesinde sol diz menisküsünde yırtığa rastlanması sonrası, yönetimin Bozoğan'ın görevine son verme kararı aldığı öğrenildi.

Hakan Bozdoğan'ın yerine daha önce de Trabzonspor'da görev yapan Hakan Ayaz'ın getirildiği ifade edildi.