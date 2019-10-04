Abdulkadir Parmak attığı golü anlattı

Temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa Ligi maçında sahasında Basel'le 2-2 berabere kalırken, genç Abdulkadir Parmak serbest vuruştan müthiş bir gol attı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

STURRİDGE TOPU BANA BIRAKTI

Mücadelenin ardından konuşan Abdulkadir Parmak, "Haftasonunda Beşiktaş gibi bir takımla oynamıştık. Golü yedikten sonra iyi oynamaya başladık. Gol attağım için çok mutluyum ama kazansaydık daha da mutlu olabilirdim." dedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Attığı frikik golünden önce Sturridge'le arasında geçen konuşmayı anlatan genç orta saha, "Sturridge kullanmak istedi ancak ben bu golü rüyamda görmüştüm. Kendime inandım. O da sağ olsun topu bana verdi, şutu çektim ve gol oldu." ifadelerini kullandı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)