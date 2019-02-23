Abdülkadir Parmak: Her Trabzonlunun hayalidir bu forma

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da maçın kahramanlarından biri Abdülkadir Parmak'tı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Abdülkadir, "Takım galip geldiği sürece kimin gol attığının önemi kalmıyor. Ama tabii ki gol attığım için çok mutluyum. Galip geldiğimiz için de çok mutluyum. Her Trabzonlunun hayalidir bu formayı giymek. Ben bu formaya biraz geç kavuştum, 24 yaşındayım. "Kuzenim kanser hastalığına yakalandı, 4. evrede. Biz savaşıyoruz, o da savaşarak aramıza en güzel şekilde dönecek inşallah." dedi.