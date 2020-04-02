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Abdülkadir ve Uğurcan da bağış kampanyasına katıldı

Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak adına maaşını yüzde 50'sini, Uğurcan Çakır ise yüzde 20'sini bağışladığını açıkladı.

| Haber Merkezi
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Bordo-mavili takımda destek kampanyası başlatan Abdülkadir Ömür, dayanışma pasını da Uğurcan Çakır’a attı.

Genç oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlayacağımıza yürekten inanıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50’sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan’a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki yan yana durursak biz bize yeteriz."

UĞURCAN DA YÜZDE 20'SİNİ BAĞIŞLADI

Uğurcan Çakır da takım arkadaşının ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamayla maaşının yüzde 20’sini bağışlayacağını duyurdu.

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