Abdülkadir ve Uğurcan da bağış kampanyasına katıldı

1 Pogba: İslamiyet beni çok değiştirdi Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, nasıl Müslüman olduğunu samimi bir şekilde anlattı. Pogba, 20'li yaşların başında Müslüman olduğunu söyledi.

2 Beşiktaş 1.903 milyon lira bağışlayacağını açıkladı Beşiktaş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin Türk lirası bağışlama kararı aldığını açıkladı.

3 Belarus Ligi'nde haftanın golleri Avrupa'da devam eden tek lig olan Belarus Ligi'nde bu hafta atılan en güzel golleri, sizler için derledik.

4 Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi Belçika Pro Lig'in yönetimi, lige devam edilmeyeceğini ve Club Brugge'ün şampiyon kabul edildiğini Belçika Futbol Federasyonu'na bildirdi. Federasyonun da bu öneriyi onaylayacağı öğrenildi.

5 Carlos Tevez: Futbolcular olarak yardıma hazırız Boca Juniors forması giyen Carlos Tevez, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Virüs en çok yoksul mahalleleri vuruyor, biz futbolcular olarak yardım etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

6 Chamberlain evde sıkılmadığını söyledi Liverpool'un başarılı oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, koronavirüs nedeniyle yaşadığı karantina sürecinde kız arkadaşıyla güzel vakit geçirdiğini söyledi.

7 Muriç'in menajeri: Birkaç İtalyan kulübüyle görüştük Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, Kosovalı golcünün transferde önceliğinin İtalya olduğunu söyledi.

8 Yabancı futbolcular maaş indirimine karşı çıktı Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ta yönetim, yabancı futbolculardan maaşlarında indirime gitmelerini istedi. Ancak oyuncular, bu öneriyi kabul etmedi.

9 Galatasaray'da kiradan dönecekler can sıkıyor Galatasaray'da kiralık olarak gönderilen Diagne, Babel ve Ozornwafor'un takıma dönüşü, hem yabancı oyuncu sayısında hem de mali anlamda sarı-kırmızılıları zor durumda bırakacak.