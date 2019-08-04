Abdülkadir, Yusuf için veda mesajı yayınladı

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, bordo-mavili kulüpten ayrılma kararı aldığını açıklamış ve sabahki idmanda da yer almıştı.

Bordo mavililerin orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak, Yusuf Yazıcı için Instagram'dan bir veda mesajı yayımladı.

HOŞÇAKAL RAKET

Abdülkadir Parmak açıklamasında, "Seninle oynamak büyük keyifti kardeşim. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Çıktığın bu yolda çok başarılı olacağına eminim. Bizi çok iyi temsil edeceğini biliyorum. Sana güvenim sonsuz ve her daim arkandayım. İnşallah ilerde tekrar oynamak nasip olur. Allah yolunu açık etsin. Sen bizim gururumuzsun. Hoşçakal Raket" ifadelerine yer verdi.

Abdülkadir Ömür ise, "Seninle geçirdiğim 4 yıl boyunca gerek saha içi gerek saha dışı herşey için teşekkür ederim abicim.Seninle oynamak benim için büyük bir zevk ve mutluluk vericiydi.Söz vermiştik bir gün aynı anda Trabzonspor forması giymeye hayalimizi gerçekleştirdik şimdi daha büyük hayallerin için ayrılıyoruz bir gün yine bulaşacağız yolun açık olsun ALLAH yardımcın olsun abi" dedi.



